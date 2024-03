Kuhu minek? Mänedžer Marjen Võsujalg pani oma uhke korteri müüki

Võsujala Kristiines asuv korter on müügil kinnisvarakeskkonnas kv.ee. Kirjelduses seisab, et tegemist on neljatoalise korteriga, mis on väga hea kaasaegse planeerigu, suurte akende, suure terrassi, rõdu ja muude lisaboonustega. Korteril on muuhulgas ka kaks majaalust parkimiskohta, see asub rahulikkus ümbruskonnas ning sel on jagatud hoov.