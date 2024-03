Hendrik Terrase pulmapäeva tabas ootamatu äpardus: väike ja suvaline asi, aga pooled kokteilid olid mulliveega

Terras toob välja, et näiteks jäi baari jaoks ostmata mullivesi, kuid samas kuulus see ligi poolte pakutavate kokteilide koostisosade hulka.

„Mõned asjad jäid natuke hiljaks ja baari jaoks jäi mullivesi ostmata. Väike ja suvaline asi, aga pooled kokteilid olid mulliveega,“ räägib Terras. Ta lisab, et sõbrad ja sugulased aitasid kõik jooksvad mured ära lahendada ning millestki ei tekkinud suurt probleemi.

Tipphetki oli Maria sõnul pulmapäeval mitmeid: „Üks meeldejäävamaid hetki oli see, kui me Hendrikuga lae all, kätele tõstetuna musi tegime. Teine tipphetk oli siis, kui Hendriku püksid tantsides puruks rebenesid.“