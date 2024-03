Saladuseloor langes veelgi! TV3 avalikustas „Maskis laulja“ järgmised neli kostüümi

Tänavuse „Maskis laulja“ kostüümikunstnikud on Liisi Eesmaa ja Gerly Tinn. Andekate maskivõlurite ideede põhjal loodud esimesed tegelased avalikustati naistepäeval TV3 kevadkava esitlusel ning nendeks olid Flamingo ja Vampiir. Möödunud reedel lisandusid maskide ritta ka Saunaviht ja Elevant.

Kostüümikunstnik Gerly Tinn on sõnanud, et kostüümikunstniku kõige tähtsam omadus lennukas fantaasia. „Kui on idee, tutvustan seda maskitegijale ja siis hakkamegi koos nuputama, kuidas seda võimalikult efektselt vormistada.“