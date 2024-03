Värske ema Helen Adamson: elasin 37 aastat vaid endale ning see oli võrratu aeg

Helen tõdes Instagramis jagatud postituses, et on muuhulgas tänulik selle ka üle, et ta sai oma partneriga aastaid paarisuhet ilma lapseta nautida. „Elasin 37 aastat vaid endale ning see oli võrratu aeg, enamasti. Hetkel oskan väga hinnata seda, kui palju sain kogeda, küpseda ja elu näha enne lapse tulekut. Eriti tänulik olen, et saime ka elukaaslasega piisavalt pikki aastaid teineteisega olemist nautida. Olles kahekesi ei ole võimalik päriselt hoomata, kui erinev on elu lapsega vs kui kohustusi ja vastutust peale enda pole,“ kirjeldas ta.

„Kui varem mõtlesin, et oleksin tahtnud laste saamiseks valmis olla varem, et oleksin noorem ema, siis nüüd tunnen, et kõik läks täpselt nagu minema pidi,“ jätkas Adamson. „Ja harjumiseks, et nüüd ei ela ma enam endale ja elu on alatiseks muutunud, läheb veel aega. Muutus, mille lapse tulek toob, võtab samasuguse kohanemise aja, nagu mõni teine suur elumuutus, mida juba kogenud olen. Näiteks suhte lõpp või kolimine.“

Adamson lisas, et pisitütar aitab tal emotsionaalselt küpseda ning muudab elu mitmetahulisemaks.

Helen Adamson ja tema ettevõtjast elukaaslane Rene Lõhmus (35) teatasid esiklapse sünnist veebruari lõpus sotsiaalmeedia vahendusel.

Kroonikale kommenteeris lauljatar lapse sündi järgnevalt: „Nimi on juba olemas, aga ma veel seda ei avalda. Hetkel harjume uue eluga. Ei salga, et väsimus on suur, aga meie pered käivad pea igapäevaselt meil abis, seega saame 100% keskenduda beebile.“