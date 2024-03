FOTOD | Vaata, kes suurejoonelisele üritusele saabusid! Kaupo Karelson tähistas juubelit galaõhtuga „Kordumatu“

Kaupo Karelson avaldas Kroonikale antud juubeliintervjuus, et kogu tema elu on kulgenud meelelahutuse keskel. „Revüüteater, mille oma sünnipäevaks rajan, on minu meelest kõige efektsem meelelahutus. Ta on meelelahutuse kroonijuveel ja ma soovin seda pakkuda parimal moel,“ ütles Karelson.