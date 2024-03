Välisministeerium lennutas suunamudija koos minister Tshaknaga tuhandete eurode eest Indiasse

„Mulle helistati ja küsiti, kas tahan Indiasse minna. Läksingi nädalaks koos Tsahknaga Indiasse, et teha koostööd välisministeeriumiga ja näha, kuidas see töötab. Näitasin oma jälgijatele, millega nad tegelevad, kuidas käib välisvisiit ja sain inimestele tutvustada Tsahkna persooni,“ rääkis Karl-Gustav TV3 veebile antud intervjuus, et sai kutse reisile paar nädalat enne visiiti. Kurn on teinud koostööd näiteks ka NATOga.