Duo 7 näitab seriaali, mille peaosas on üks Putini andunumaid toetajaid. Jüri Pihel: praegu on venekeelse programmi leidmine väga raske

Postimehe Gruppi kuuluva Duo Media venekeelses telekanalis on eetris eelmisel aastal valminud ajaloodraama „Ekaterina. Favoriidid“. Televaatajad on aga märganud, et sarja seitsmendas ja kaheksandas osas õigustatakse Krimmi ülevõtmist Venemaa poolt.

Täna Kroonikaga suheldes tunnistas Pihel, et ta võtab toimetuses antud teema siiski üles. „Me kindlasti kogu aeg vaatame väga-väga hoolega, mida me näitame. Ja ütleme nii, et neid asju, mida me ei näita, on umbes kümme korda rohkem kui neid, mida me näitame. Esimene asi, me ei näita ühtegi sanktsioonide alloleva ettevõtte või mis iganes tootja asju. Ja väga-väga hästi kaalutletakse kõik asjad üle. Ma ei oska nüüd selle „Brigaadi“ kohta öelda...“