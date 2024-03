Suunamudijad poliitikasse? Ka teised riigitegelased kaasavad sisuloojaid poliitkampaaniatesse neile sentigi maksmata

Sotsiaalmeedia mõjutajad on üldiselt eksperdid mittepoliitilistes nišitööstuses nagu ilu, mood, sport, tehnika või mängud, kes kasutavad oma populaarsust kaubamärkidega töötamiseks ja toodete reklaamimiseks. Viimastel aastatel oleme aga näinud teist tüüpi nišimõjutajate – poliitilise mõjutaja – tõusu. Kroonika kirjutas 20. märtsil sellest, kuidas välisministeerium võttis India lähetusele kaasa noore sisulooja Karl-Gustav Kurni ning tasus tema reisi eest, et jõuda ministeeriumi tegemiste ja sõnumitega noorema publikuni. X-is on uudis saanud mitmesugust tagasisidet, aga pigem jääb kõlama arvamus, et sisuloojaid võib kasutada riigisõnumite jagamisel, aga mitte võimul olevate poliitikute isikupromoks.