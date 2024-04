Amanda Hermiine Künnapas ületas „Kättemaksukontoris“ oma suure hirmu: ma ei tahtnud seda ja värisesin!

Künnapas tõdeb, et „Kättemaksukontoris“ näitlemisega alustamine oli tema jaoks paras proovikivi. Nimelt armastab tema poolt kehastatav tegelaskuju Lumi-Lee kiireid autosid ja driftimist. Amanda Hermiine tunnistab, et tundis autode ees hoopiski suurt hirmu.

„Paradoksaalne oli see, et ma kartsin autosid. Ma ei olnud elus kordagi autot juhtinud, mulle ei meeldinud see, ma ei tahtnud seda ja värisesin!“ tõdeb Amanda Hermiine.

„Tükk maad hiljem kohtasin Saaremaa praamil üht varateismelist poissi. Ta ütles mulle, et kõva värk, käid driftimas ja paned ässalt,“ meenutab näitlejanna ja lisab, et ei tahtnud poisi illusiooni purustada ning noogutas tema jutule lihtsalt kaasa.

