ÜLEVAADE | Korduvalt igavest truudust vandumas: tuntud inimesed, kes lahutavad ja abielluvad üha uuesti!

Abiellutakse lootuses, et see juhtub vaid kord elus selle ainsa ja õige inimesega. Õnne ei saa aga kellelegi keelata ja abielluda võib korduvalt. Mihkel Raud on kirjutanud oma kolumnis, et üks lõbusamaid ja täpsemaid tiitleid, mille keegi anonüümne eestlane talle kunagi kinkis, on „sariabielluja“. Siinkohal avaldame ülevaate tuntud inimestest, kes on abielus kolmandat ja enamgi korda.