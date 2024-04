FOTOD | Ainult VIP. Sky Plusi saatejuht Maris Järva pidas kitsas, aga eksklusiivses ringis 40 aasta juubelit

„Sel aastal pean oma sünnipäeva suuremalt ja eks ma ikka mõtlesin, et keda ja kui palju kutsuda, ning visandasin kokku nimekirja inimestest, kellega suhtlen tihedamini kui aastas korra. Otsustasin teha peo, kuhu kõik ei tule ainult sellepärast kohale, et mind tunnevad, vaid saavad ise ka midagi sellest üritusest. Samas pean ütlema, et ma eelistan alati külaskäike suurte pidude asemel,“ rääkis Kroonikale juubeliintervjuus Maris Järva.