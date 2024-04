Liis Lemsalu: mõtlesin, kas soovin üldse kunagi oma last avalikkusele tutvustada

Emaks olemise juures on tema sõnul raske see, et inimestel on teiste eraelu vastu nii suur huvi. „Ma ei tea, kas peakski kõike kogu aeg jagama, mida ma söön ja kus ma pediküüris käin, see on küsimuse koht ja ma pole täpselt seda vastust leidnud,“ sõnas ta.

Lemsalu usub ka, et kui ta ei oleks lapseootel, siis poleks ta ilmselt tänavu aasta alguses tema kohta levinud kuulujuttude pärast ka „Pealtnägijas“ intervjuud andnud. „Minu reaalsus oli see, et ma olin haige naine, kes võib-olla ei jää kunagi lapseootele, mistõttu tegi see mulle nii haiget, kuna minu reaalsus oli täielik vastand ja siis räägitakse mingeid haiglaslikke lugusid, keegi pidi sellele piduri panema ja selleks olingi mina, võib-olla ma ootasin liiga kaua, aga ma olingi sinisilmne.“

Selles osas jäi ta aga napisõnaliseks, kas ta plaanib kuulujutte levitanud inimestega kohtutee ette võtta. „Mul on juriidiline abi, kellega me toimetame.“

Sai „Pealtnägijas“ kuulujuttudele vastu hakata

Kroonikale antud intervjuus rääkis Liis, et kuulujuttudele vastu hakkamine kergendas ta südant.

Mõni kuu tagasi astusid sa saates „Pealtnägija“ vastu kuulujuttudele, millega sind oli tembeldatud kokaiinisõltlaseks. Kuidas sa oled ennast pärast seda tundnud?

Tundsin kergendust, sest sain oma süsteemist välja kõik selle, mida olin eelnevalt rääkinud vaid oma kõige lähedasematele. Avasin saates ka oma diagnoosi - endometrioos -, kuna tundsin ennast kõige toimuva keerises väga halvasti. Nägin, et teistel on pered, keegi jäi rasedaks, ja paratamatult hakkasin mõtlema, kas see saab ka minu jaoks kunagi võimalik olla. Ma ei olnud kindel, kas oma haiguse tõttu üldse kunagi rasestun.