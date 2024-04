Mihkel Raud sattus lennukis ärevasse olukorda: mu peopesad tõmbusid läbimärjaks ja olin paanikas

Mihkel kirjeldas oma LinkedIni tehtud postituses , et ligi veerand tundi enne Chicagosse maandumist oli olukord lennukisalongis kiskunud ärevaks. „Nimelt otsustas minust diagonaalis istuv pakistanlase välimusega noormees kohalt püsti karata. Lennuk oli kohe-kohe rattaid maha panemas ning sellisel hetkel peavad reisijad rihmadega tooli küljes olema, mitte mööda lennukit ringi jooksma. Pakistani noormees avas aga pagasiriiuli luugi, haaras oma kotist metalse eseme, keris üles vasema jala püksisääre ning asus metalset eset kiiruga jala külge siduma,“ kirjutas Mihkel internetis ja mõtiskles, et võib-olla ei oleks taoline intsident kolmkümmend aastat tagasi mingit tähelepanu pälvinud, ent 21. sajandi lennukites suhtutakse metalsetesse esemetesse suurema huviga.

Olukorda märkasid ka teised kaasreisijad. „„Mis asi see on?“ sihtis härra minu ees sõrmega pakistanlase põlve. „Mis asi see on, mis sa oma jala külge sidusid?““ selgitas tuntud muusik. Kõnealune noormees oli pea küll hetkeks küsija poole keeranud, kuid sama targalt pilgu temalt ka ära keeranud.