FOTO | Väikesed teod hoiavad armastuse värskena: Ergo Kuld jättis abikaasa Grete Kulla ukse taha imearmsa üllatuse

Tuntud produtsent ja režissöör Ergo Kuld tegi oma abikaasale Grete Kullale ja nende tütrele Saarale väga armsa üllatuse, mida Grete hiljem ka sotsiaalmeedias jagas. Nimelt tuli Ergol vara hommikul kodust lahkuda, et tööle minna ja selleks, et tema naispere ikka teaks, kui kallid nad talle on, otsustas ta neile ukse taha ühe armsa kingituse jätta.

„Kui abikaasa läheb hommikul varem tööle ja jätab oma magavatele printsessidele ukse taha nii armsa sõnumi,“ jagas Grete pilti ja sõnumit oma Instagrami kontol, millel on üle 100 000 jälgija. 2018. aasta jõuludel jagasid Klein ja Kuld rõõmusõnumit oma kihlumisest. Nende tütar Saara sündis vaid mõned kuud hiljem 13. märtsil.

Ergo Kuld on varasemalt rääkinud, et Grete Kleini sattumine tema produktsioonifirma Kassikuld seriaali „Padjaklubi“ oli suur juhus, millele mees isegi alguses vastu oli. „Ma olin sellele kategooriliselt vastu, mingisugune ilmatüdruk, ma olin kindel, et tema oskused on null!“

Kuid siis läks näitlejate valikuga kiireks ning Ergo Kuld koos stsenarist Martin Algusega andsid Gretele võimaluse. Ergo lõõpis saates, et alguses meeldis Gretele hoopis Martin Algus.

„See ei läinud isegi kusagile kaugemale, ta muutus mulle lihtsalt sümpaatseks, Ergo natukene liialdas,“ vastas naerdes Grete.

Ergo Kuld kiitis Grete näitlemisoskust, eriti tõi ta välja naise võime rollis kohal olla ning säilitada külm lavanärv.

Kuld tunnistas, et suhe Gretega juhtus ajapikku. „Algselt olime me töö pärast sunnitud suhtlema, pikka aega oli kokkupuuteid. Sotsiaalmeedias hakkasime mingil hetkel rohkem suhtlema. Ühel hetkel kujunes see sümpaatiaks. Meil kummalgi ei olnud seda mõtet, et see võiks edasi areneda,“ tunnistas Ergo. „Kuidagi see murre tekkis, lihtsalt oli õige aeg ja õige koht,“ lisas Grete.