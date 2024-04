FOTO | Laulja Jaagup Tuisk jäi EFTA galal pildile tuntud disaineri ja raadiohäälega

„Jaagup on minu naaber ja sõber,“ teatas Gita Siimpoeg Kroonikale, miks ta just Jaagup Tuisuga galale tuli ja kinnitas, et midagi muud nende vahel ei ole.

Gita Siimpoeg on Power Hit Radio raadiohääl ning ta juhib reedeti uue muusika saadet koos Jüri Pootsmanni ning Carine Jessica Kostlaga. Samuti on tal ka saade „Nöusense“, mida juhitakse laupäeviti koos Robin Valtinguga.

Jaagup Tuisk tunnistas Kroonikale antud intervjuus, et soetas hiljuti Tallinnasse oma elu esimese kodu. Tuleb välja, et uues rajoonis on üheks tema naabriks ka Gita Siimpoeg.

Jaagup Tuisul esimene tõsine suhe selja taga

„See oli minu esimene tõsine suhe tõesti. Liis töötab Austraalias modellina ja tal läheb hästi. Me saame kenasti läbi,“ tunnistas Jaagup Tuisk, et tema suhe Liis Rehemaaga on lõppenud. Jaagup meelt ei heida - mees lõpetas kooli, otsis oma esimese korteri, valmistus esimeseks soolokontserdiks ning plaanib ka albumit.

„Ega see kerge ole, kui kõik uurivad ja puurivad, mis meie vahel juhtus…“ tõdes Tuisk Kroonikale antud intervjuus.

„Eks kurvameelsust on ikka ja kui on midagi, mida kartnud olen, siis on see üksindus ja üksiolemine. See on midagi, millega olen viimase poole aasta jooksul palju võidelnud – kui me räägime minu deemonitest või hirmudest,“ tunnistas mees.