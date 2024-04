VIDEO | Silm särab: Meelelahutusauhindade õhtujuht Jan Uuspõld avaldas, kes on tema silmis aasta seksikaim naine

Õhtujuht Jan Uuspõld pakkumisele kaalumisele kaua aega ei kulutanud. „Helistati nagu välk selgest taevast ja öeldi, et kaaslaseks oleks Katri Teller. Ma alguses küsisin üle, et ega see tüngakõne ei ole ja ütlesid, et ei ole. Ühe päeva mõtlesin ja siis tegelikult mõtlesin, et mis siis veel, mulle sobis see pakkumine.“