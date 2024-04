„Ise uksi kraapima ei lähe!“ Tõsielusaadetest tuntuks saanud Seidi ja Ada paljastavad, kuhu nad kadunud on

„Mul täiesti oleneb sellest, et kas tuleb pakkumine või ei tule,“ tõdes peagi 25. sünnipäeva tähistav Seidi, et telekanalid pole ideedega tema poole pöördunud. „Ise uksi kraapima ei lähe,“ teatas ka Ada, kes tunnistas ka ise, et kui pakkumisi tehtaks, siis ta kaaluks telesse naasmist. Ta pole maha matnud ka mõtet, et võiks teostada hoopis ka mõne enda idee. „Samamoodi sain ma ka oma esimese podcasti - oma idee pealt,“ tõdes ta.

Mida arvasid kogenud eetrinäod aga uuest ehitussaatest „Teeme koos“? „See on midagi teistsugust. Ma tavaliselt ise sellise sisuga ei vaata, aga see tundus päris huvitav, sest Kristina tegi seal pulli ja see tõmbas rohkem kaasa,“ tõdes Seidi, kelle kommentaariga nõustus ka Ada. „See sisu on täpselt selline, mida ma TikTokis vaatan. Ma vaatan koguaeg selliseid renoveerimise ja make over saateid,“ täpsustas Ada, kellel jagus veel rohkem komplimente just Kristina huumorimeele kohta. „See mõjus kaasahaaravalt,“ lisas ta.

Kas Ada ja Seidi võiksid kunagi ise käised üles kerida ning hakata sellist laadi saadet tegema? Kumbki naistest ei laitnud sellist mõtet maha, sest selgus, et Seidi on väga suur sisekujunduse fänn. Samal ajal on aga Ada suur organiseerija. „Kui ma näen kuskil midagi kollakat, siis ma pean selle valgeks tegema,“ ütles ta koheselt välja oma visiooni sisekujundusest.