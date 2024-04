FOTOD | Haara endale! Müügile tuli erkkollane Porsche’i kabriolett, mille rooli on keeranud ka räppar Tommy Cash

Müüki on paisatud 2020. aastal esimest korda registreeritud Porsche 718 Boxster PDK 2.0. Tibukollasel kabrioletil on 220 kW mootor ja läbisõit 38 830 kilomeetrit. Portaalis Auto24 on auto müügil 62 900 euroga.

Kroonikale kinnitas müüja, et tegemist on autoga, mille rooli keeras kunagi ka räppar Tommy Cash. Kirjutasime esmakordselt 2021. aastal, et Kalamaja piirkonnas märgati Porsche 718 Boxsterit, mis üllatuslikul kombel kuulus just Cashile.

Vaata kuulutust lähemalt SIIT!

Porsche ametlikul lehel on esile toodud, et see mudel kiirendab 0-st 100-ni 5,1 sekundiga ja auto tippkiirus on 275 km/h.