FOTOD | 5Miinust ja Puuluup said Eurovisionile suundudes vahva kingituse: võibolla saame need ka laval käele panna

Enne kui Eesti tänavused eurolaulikud Rootsi poole esmaspäeva, 29. aprilli hommikul lendama hakkasid, said nad Tallinna lennujaamas ERRilt huvitava kingituse. „Kui Kenneth Bärlin (ansamblite stilist – toim) kiidab heaks outfit’idega, siis me saame need laval ka käele panna,“ märkis Päevakoer Kroonikale käepaelu näidates.

Tumedatele nahast käepaeltele, mida olid ühtekokku kuus, on peale kirjutatud euroloo „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“ refrääni laulusõnad „meid kuulda on täna“. Laval kõlavad need sõnad Kohveri esituses.