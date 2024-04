Sõber paljastas Taavi ülikooliaegse salaprojekti: Libe tegi lühifilmi, mille sisu on seotud ühikavoodi põrutamisega

Taavi üllatus ja rõõm oli suur, kui saates tahvelarvutiekraanile ilmus tema kooliaegne parim sõber Gaspar Epro, kes elab Inglismaal. Epro alustas oma üllatusküsimust eriti muhedalt ja ütles, et ta võiks küsida Libe käest huvitavaid ja ka idiootseid küsimusi, aga ta jäi siiski ülikooliajas pidama. „Enne raadiotööd oli sul ambitisoon olla tegus ka filmimaailmas. Su ülikooliajal tehtud filmimaterjal ei olnud just edukate killast – seda meenutasid sa kenasti ka mu pulmas. Millal on su järgmist EFTA-t filmikategoorias oodata, milline võiks olla see film, kus sind tulevikus saab näha?“ oli Epro esimene küsimus.

Pärast üllatusvooru lõppu ei osanud Libe arvata, et just Gaspar tahvelarvuti ekraanile ilmub, ja Libe rõõmsad emotsioonid rääkisid enda eest: „Novot! See oli küll üllatus! See oli tõesti väga-väga suur üllatus!“ ütles Libe laia naeratusega.

Libe sõnas, et nad käisid koos Põltsamaa gümnaasiumis ja sealt nende tugev sõprus ka alguse sai. Sõpradena jagasid mehed ülikooliajal tuba. Vastates Gaspari EFTA filmikategooria küsimusele, oli Taavi silmis lootusetu pilk: „No selle loomingu põhjal, mis me tegime seal ülikoolis, arvan, et me EFTA-t ei võida kunagi. Aga võiks ikkagi samas rütmis jätkata, ja kui Rasmus Merivoo sellest lühikesest „Tulnuka“ filmist tegi täispika, siis arvan, et ka meie suurepärasest lühifilmist „Artur The Mighty Hore“ võiks saada täispikk film,“ naljatles Libe, et ühikatoas sai aastaid tagasi filmitud lühifilm sellest, kuidas Libe filmib Gasparit, kes põrutab enda ühikavoodit erinevates asendites.