KROONIKA MALMÖS | Mida on teiste riikide Eurovisioni artistid nõus tegema eestlaste häälte nimel?

Kui Belgia esindaja Mustii rääkis vägagi ümmargust juttu oma loo sõnumi edasi viimisest ning kuidas see võiks eestlasi võluda, siis norrakaid esindav ansambel Gåte olid oma lubadustes täpsemad. Nimelt paljastasid nad Kroonikale, et nad on Malmös veetnud ühe lõbusa öö 5Miinuse ja Puuluubiga. Ei, mitte „sellise“ öö. Nimelt otsustasid norrakad ja eestlased mängida koos joomismängu, mille nad enda arvates ka võitsid. 5Miinuse ja Puuluubi mehed selles aga nii kindlad polnud ( loe lähemalt siit ). Norrakad pakkusidki võimaluse, et kui eestlased hakkaks nende poolt agaralt hääletama, siis nad oleksid nõus järgmise joomismängu eestlaste vastu kaotama.

Samuti sattus Kroonika kaamerate ette ka Leedu tänavune eurolaulik Silvester Belt. Pühapäeva hommikuse seisuga ennustatakse, et just kõige lõunapoolsemal Balti riigil läheb Malmös kõige edukamalt. Silvester oli sellisest ennustusest väga üllatunud ning tema jutust oli aru saada, et ta oleks arvanud, et Eestil on paremad šansid kõrgemat kohta saada. Mida ta arvab eestlaste euroloost? Vaata videost!