Hinnad algavad sajast tuhandest eurost: Koit Toome vurab taas ringi Porsche roolis

Varemgi on Koidul olnud näiteks selline sportauto nagu Porsche Boxter ja Inglise luksuslik esindusauto Aston Martin DB 9. Koidu praegune musta värvi Porsche 911 GT3 on pärit aastast 2014. Ka kasutatuna on selliste autode hinnad alates sajast tuhandest eurost.