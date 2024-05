Skandaal lauluvõistlusel: Eurovisioni artistid põimisid esinemistesse Palestiina elemente, korraldajad reageerisid tugevalt

Palestiina on sel Eurovisionil suur teema. Küll on arutletud Iisraeli osalemise üle ning peasponsori Morrocanoili kaasamise üle, mis toodab oma tooteid Iisraelis. Mõnda aega tagasi levisid spekulatsioonid, et kuna Morrocanoil annab Eurovisioni korraldamiseks palju raha, siis seetõttu ei eemaldata ka Iisraeli võistluselt. Eilse ehk esimese poolfinaali ajal avaldati tänavuse korraldajalinna tänavatel Palestiinale toetust. Malmö Arenast mõne kilomeetri kaugusel asuv Eurovillage ja selle ümbrus on saanud piirkonnaks, kus Palestiina toetajad oma vaimsust välja näitavad. Loe sellest lähemalt SIIT. Kõik Palestiinale viitavad sümbolid ja lipud on Eurovisionil keelatud - korraldajad on lubanud vaid võistlevate riikide sümboolika.