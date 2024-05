Palju õnne! Sarjast „Armastus“ tuntuks saanud Oskar Seeman sai kaksikute isaks

Märtsis sündisid näitleja Oskar Seemani ja fotograaf Elis Jurkatami perre kaksikud, poisi nimeks sai Lucas, tütarlapsele aga Rosanna. Vastsed lapsevanemad Elis ja Oskar sõbrunesid juba kooliajal, siis, kui mõlemad õppisid Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumis. Nüüdki on pere otsustanud oma kodu Pärnusse rajada. „Ei kujuta ettegi, et meie lapsed võiksid ilma mere läheduseta üles kasvada,“ sõnab Oskar Õhtulehele, kes ka ise on nüüdseks kodukanti tagasi jõudnud.