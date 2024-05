Kas peab paika? Just sellised võidušansid on Eestil Eurovisioni eel

Eurovisioni eel (10. mai õhtul - toim) ennustavad kihlveokontorid võitu Horvaatiale 43-protsendilise võiduvõimalusega. Horvaatial esindab tänavu rokkansambel Baby Lasagna hoogsa looga „Rim Tim Tagi Dim“. Baby Lasagna rääkis Kroonikale teisipäeval, et peamine, mille pärast ta esinedes muret tunneb, on õigete nootide tabamine, kuna endi sõnul on ta parem esineja kui laulja.

Üllatuslikult on pärast teist poolfinaali võtnud kihlveokontorite tabelis teise koha palju kõmu tekitanud Iisrael, keda esindab Eden Golan (20) looga „Hurricane“. Iisraelile on ennustatud kohta esikümnes juba üsna algusest peale, ent nii kõrgele kohale tõusis riik alles sel reedel. Iisraelil on praeguse seisuga 21-protsendiline võiduvõimalus.

Kolmandale kohale on langenud aga üks suurfavoriitidest Šveits, keda esindab mittebinaarne Nemo (24) looga „The Code“. Nemo andis mõni päev tagasi Kroonikale intervjuu, kus ta tunnistas, et favoriidikoorem teda negatiivselt ei mõjuta ning laval plaanib ta end nautida 100 protsenti. Šveitsil on Eurovision Worldi andmetel 11-protsendiline võiduvõimalus.

Eestile ennustavad kihlveokontorid kohta aga üsna taha, praeguse seisuga, vahetult enne finaali on 5Miinuse ja Puuluubi Eurovisioni võidušansid väiksemad kui üks protsent. Tabelis asetuvad nad 21. positsioonil.

Eurovisioni finaalis astuvad võistlustulle 26 riiki, sealhulgas otse finaali saanud Suur Viisik (Suurbritannia, Hispaania, Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia) ja korraldajamaa Rootsi. Eesti esineb Eurovisioni finaalis üheksandana.