VIDEO | Mart Sander maskisaate karakteritest: mina neid kõiki väga hästi ei teadnud

Mart nentis saate lõppedes, et detektiiviroll sobis talle väga hästi ning järgnevatel hooaegadel ta ise maski taha end varjama ei kipu. „Ma ei läheks mitte kunagi maski...“

„Selle stsenaariumi oleme me kokku leppinud, et sa ütled seda, et sa kunagi sinna maski ei lähe,“ ütles teleprodutsent Kaupo Karelson lõbusalt vahele, kes parasjagu Mardist mööda kõndimas oli.

„See töö, mis seal taga on ja see enesepiitsutamine tohututes maskides, need proovid, mis seal on - nii kostüümi kui laulu... Mina ei jaksaks seda lihtsalt teha,“ põhjendas Mart, lisades, et detektiivi roll sobis talle, sest siis sai ta justkui kontserti nautida. Samasse rolli astuks ta uuestigi.

Mart tunnistas, et ta oleks võinud paremini eeltööd saate jaoks teha, et maski taha varjunud karaktereid ära arvata. „Finaalis, kus oli kolm inimest - ma pean ütlema, et mina neid kõiki väga hästi ei teadnud. Ja ma olen tige enda peale: oleksin ma rohkem vaadanud saateid, ilmselt TV3, siis ma oleksin rohkem teadnud. Praegu olin ma üsna üllatunud, kui maskide tagant paljastusid inimesed, kes olid mulle esimesel hetkel lausa et võõrad, kuigi ma sain aru küll, et nad on populaarsed.“

„Oli ka olukordi, kus maski all oli inimesi, kellega ma olen töötanud koos praktiliselt terve elu - aastaid - ja ma ei tundnud teda absoluutselt ära,“ lisas Mart.

Miks võitis Mardi arvates Elevant? Vaata videost lähemalt!