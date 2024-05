Ester Vilgats ei lahkunud töölt vanuse pärast, vaid ERR kupatas ta Pärnu kohalt minema? Vilgats: mulle teatati, et juhatus on otsustanud mind töölt vabastada

Eelmise aasta oktoobris tähistas ERRile Pärnust üle 15 aasta uudiseid vahendanud Ester Vilgats oma 70. sünnipäeva. Varsti peale seda ilmusid uudised, et eakas ajakirjanik on otsustanud pensionile siirduda ja oma ameti maha panna. Nüüd on aga selgunud Õhtulehe vahendusel, et tegelikult olid kogu olukorraga seotud hoopis hämaramad asjaolud.