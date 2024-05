Maris Järva tunnistas otse-eetris kolleeg Alari Kivisaarele, et mees käib talle närvidele: sa ei saa lihtsalt aru, sest oled enesekeskne

Itsitamise saatel andis Maris enesele omaselt ikka avameelse vastuse: „Sõltub! Sõltub sinu tujust, kas sa käid mulle närvidele või mitte!“ Marise sõnul on Kivsaarel vahel imelik tuju: „Ja siis see käib mulle närvidele, aga ma peidan selle ilusti ära. Sa ei saa lihtsalt aru, sest oled nii enesekeskne.“

Maris Järva töötas enne raadiosse Sky Plus suundumist Raadio 2s ja Delfi Noorte Hääles. Viimased 12 aastat on Maris võitnud kolmel korral parima nais raadiohääle auhinna. Kroonikale antud intervjuus paljastas Järva, et ta tütar mõistis juba ammu, et ta on kuulus.