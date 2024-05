KLÕPS | Tubli saavutus! Pea 50 kilo kaotanud Dagmar Oja osales elu esimesel jooksuvõistlusel

Mai alguses kirjutas Naisteleht, kuidas Dagmar Oja on viimastel aastatel läbinud suure kaalukaotuse ning on nüüd 49 kilo kergem varasemast kaalunumbrist. „Mina tean, et soovin lähedaste ja lapse jaoks kaua olemas olla. Ja kui ma saan ise selle heaks midagi ära teha, on just praegu õige aeg,“ innustas ta kõiki eluga kaasas käivale vanadusele mõtlema. Dagmar lisas, et imedele ei maksa loota, enda heaolu nimel peab ise ohjad enda kätte võtma.