Ukraina esileedi Olena Zelenska oma tütre tulevikust: mind kui ema teeb see kurvaks

Kui Venemaa alustas veidi üle kahe aasta tagasi suurt Ukraina-vastast rünnakut, leidis Olena Zelenska end rollist, mida ta polnud oodanud. „Mäletan, kui ärkasin hommikul pärast rünnakut. Arvasin, et see kõik oli lihtsalt halb unenägu, kuni mõistsin, et see oli tõsi, kohutav reaalsus. See šokeeris meid kõiki,“ meenutab Ukraina presidendi Olena Zelenska sõja algust.