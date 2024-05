VIDEO | Õhus on armastust! Armutuvikesed Mallukas ja tema kallim jagasid üksteisele kuumi suudlusi

Mallukas on alates möödunud aastast suhtes taskuhäälingusaate „Lege“ juhi Tomas Märten Legrantiga. „Elan oma parimat elu!“ hõiskab Mallukas Instagramis.

„Tean, et mul on selja taga mitu suhet, millest olen avalikult rääkinud ja siis on kõik lörri läinud. Selge, et praegugi pole ju garantiisid. Aga selge on see, et me hakkasime üsna pea teineteisele meeldima ja kui nägime, siis oli kohe ka väga hea klapp. Võib-olla peaksin olema ettevaatlikum, aga samas ma ei ole selline inimene, kes jätaks midagi tegemata,“ avaldas Mariann meediale 2022. aasta lõpus.

Malluka väljavalitu on viie lapse isa Tomas Märten Legrant, endise nimega Märten Veedla. Tomas on välja andnud kaks raamatut „Kelmi süda“ ja „Hundi loomus“. Esimeses raamatus räägib ta enda minevikust liisingupetturina, mille eest on teda ka viiel korral kriminaalkorras karistatud. Teine raamat räägib mehe elust pärast Eestist lahkumist. Seda, et Tomase ja Malluka suhe püsib nagu okkad kuusel, on näha ka paari Instagramidest, sest mitmed ühised reisid ja ettevõtmised näitavad, et neil lihtsalt ei saa teineteisest küllalt!

Malluka väljavalitul on 5 last. Naine rääkis hiljuti Kroonikale, et on Märteni lastega tutvunud ja nad kõik on neil külas käinud. „Hetkel katsetame kahe väiksemaga 50/50 laste jagamist. Ehk siis lapsi on aeg-ajalt majapidamises väga palju. Kokku siis seitse tütart ja üks poiss. Lapsed saavad omavahel hästi läbi ja tegelikult on hästi tore, et neil on väga palju mängukaaslasi, seda enam, et väiksemad on enam-vähem samaealised. Koos on neil vahva,“ rääkis Mallukas.