Politsei kinnitab, et Padarite juures käidi konflikti lahendamas: oleme olnud naispoolega ka hiljem ühenduses

Laupäeval avaldas sisulooja Lauren Padar (28) sotsiaalmeediasse tehtud postituses, et tema ja lauljast abikaasa Tanel Padar (43) on lahku läinud. Kuna Lauren tõi oma postituses esile, et olukorraga on seotud politsei, siis palus Kroonika politseil juhtumit kommenteerida. Politsei pressiesindaja kinnitab, et nad on käinud Padarite juures konflikti lahendamas.