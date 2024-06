Mart Sander meenutas oma pikimaid suhteid: olen osake nartsissisti ja teine osake sotsiopaati

Sander tõdeb intervjuus, et „suhteinimene ei ole ta kohe üldse mitte“ ja lisab, et tal on elu jooksul olnud kaks pikemat suhet, mis on kestnud kuus kuud. „Siis muutusin närviliseks ja hakkasin provotseerima, et minuga lõpparve tehtaks. Ja kui tehti, siis kõndisin linnas nagu puurist pääsenud kiskja – vaba! Ega ma ei ole uhke selle üle, aga selline ma olen. Osake nartsissisti ja teine osake sotsiopaati,“ lausub ta.

Möödunud aastal rääkis Sander ERR-i Menu portaalile, et oma projektide puhul teeb ta tavaliselt kõike üksi seetõttu, et siis hoiab ta esiteks raha kokku ja teiseks „ta vist ei usalda kedagi“. „Mul on endal konkreetne nägemus, kuidas miski välja peab nägema ja mul on tohutult raske sellest lahti lasta. Näiteks stsenaariumit kirjutades kujutan ma ette konkreetset võttepaika ja ma lähen hulluks, kui ma hiljem sellist võttepaika kuskilt ei leia, sest ilmselt sellist kohta polegi olemas,“ ütles Sander toona.

Tänavu sai Mart Sander enda nimele Gunnessi rekordi, kuna mängis oma uues filmi „Dr. Sanderi uneteraapia“ 48 eri karakterit. „Film räägib mehest, kes vaevleb meeletu unetuse käes ja otsib viimases hädas abi mingilt kummaliselt teraapiakassetilt. Aga selle kuulamine põhjustab talle aina hullemaid painajaid, kus ta näeb end aina hullemates situatsioonides. Nii palju on tõsi, et ka minul on vaheldumisi nii unetus kui kroonilised painajad,“ tutvustas Sander linateost möödunud talvel Kroonikale.