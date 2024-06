Brigitte Susanne Hunt avameelselt suhetest Anu Saagimiga: ma ei usaldaks teda enam kunagi!

Teineteist nähes on naised rõõmsad ning kallistavad ning hiljem liiguvad kaamerad ka naiste selja taha, kus Anu küsib Brigittelt omavahel, kuidas tal päriselt läheb. „Väga rasked ajad olid, aga see oli vajalik. Sain oma kooliasju teha ja nüüd ma isegi õpin A-dele,“ jagas Brigitte Anule.

Pärast kohtumist rääkis Brigitte vaatajatele, et ta armastab küll Anu, aga ta ei suudaks talle enam oma usaldust anda. „Ma armastan Anu, ta on mu suurim eeskuju, aga ma ei usaldaks teda enam kunagi. Ja ma arvan, et see on okei, kõiki inimesi ei peagi usaldama. Ma arvan, et ta ei usalda mind ka. Ehkki ma pole selleks põhjust andnud,“ tõdes Brigitte.