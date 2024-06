Eleryn Tiit avaldas, kui vanalt ta esimest korda armus ja milline on tema armastuse keel

Märtsis 28-aastaseks saanud Eleryn Tiit paljastas sotsiaalmeedias, kui vanalt ta esimest korda armus. Sony Music Estonia poolt avaldatud videos märgib Eleryn, et armus esmakordselt alles neli aastat tagasi, 24-aastaselt. Oma armastuse keeleks peab lauljatar „sõnu“ ehk ta armastab kõrvade kaudu.

Ennast kirjeldab Eleryn videos kui „püsimatut, emotsionaalset tüdrukut Viljandist“. Ka tõi Eleryn välja huvitava fakti enda kohta, mida tema sõnul fännid veel ei teadnud: nimelt vihkab ta maksakastet. Lauljatar avaldas ka enda pahupooled, milleks on magusa ülesöömine, riiete restile kuivama jätmine ja kannatamatus. Lisaks tunnistas Eleryn, et „ta on avastanud, et talle meeldib aeg-ajalt draama“.

Kroonika podcast’is „Tähetund“ rääkis Eleryn hiljuti, et on lootusetu romantik. „Mulle meeldib vallalisena olles avastada ja tunda tunda neid tundeid, et keegi on sinust huvitatud ja mingi hetk sellest toituda, aga kui ma leian kellegi, kes mulle meeldib ja tekitab minus koduse tunde, siis mul ei ole naljalt silmi kellegi teise jaoks,“ lausus Eleryn. Hetkel pole tema elus kedagi, kes tekitaks nii koduse tunde. „Ma olen tööga seotud ja karjääriga, koduse tunde tekitab praegu minu album ja see, et ma saan neid lugusid esitada ja et inimesed neid kuulavad. Ma ei ole olnud kunagi kiire armuja ja mind peab ikka kaua moosima,“ nentis Eleryn.

Viimasel ajal on Eleryni nähtud avalikel üritustel aga koos Robin Valtinguga (27). Eleryni mais toimunud debüütalbumi „Vastassuunas“ esitluspeol oli teiste seas kohal ka Valting. Üks peol viibinud inimene kirjeldas pärast Kroonikale, et märke sellest, et Eleryn ja Robin on paar, leidus õhtu jooksul mitmeid. „Koos on 100%,“ lausus ta. „Robin tšillis Eleryni perega. Ja kutsub teda hellitavalt Elluks,“ kirjeldas ta noorte läbisaamist üritusel.

Eleryn ja Robin ise enda võimalikku suhet kinnitanud ei ole.