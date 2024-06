„Sa jäid EMA galal magama, ei suutnud kellegagi rääkida.“ Muusik pluuto meenutas kanepisõltuvuse varjukülgi

Lisaks rääkis pluuto sellest, kuidas ta varem kahtles, kas ta üldse kainelt muusikat oskab teha, ent uus album annab kinnitust, et oskab küll. Pluuto sõnul on tema uus muusika teist laadi, kui varasemalt ning see on kui tema kahe erineva poole kokkutulek.

Värskes videoklipis märgib muusik veel, et ta ei naudi tähelepanu ja kaameraid, ent siiski meeldib talle artist olla. „Sa tahad igal pool olla, aga sa ei taha, et keegi sind näeks,“ märgib ta.

Oma kanepisõltuvusest on pluuto varemgi rääkinud. „Olin tekitanud juurde ühe lolli ruudu, mida täita, et inimesena funktsioneerida. Ma ei saanud sellest pikalt aru. See tundus lihtsalt vajalik asi, mis on, aitab ja justkui lööb loomingu lõkkele. Ma olen seda palju teinud, liiga palju. Mingi hetkeni võib savu anda kasu, aga korraga muudab see sind laisaks, teeb su lihtsalt juurviljaks,“ kirjeldas ta varajases eas alguse saanud kanepisõltuvust Päevalehele eelmisel aastal.