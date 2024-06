KLÕPS | Märt Treier sattus ootamatult haiglasse: siit edasi läheb elu teisiti kui seni

Treier (49) kirjeldas enda haiglasse sattumist järgnevalt: „Head lugupeetavad. Jälle kord selgus, et inimene plaanib, taevaisa naerab. Olen seda trianglit imetlenud paar päeva, aga juba tean, et siit edasi läheb elu teisiti kui seni,“ rääkis ta juhtunust.

„Kirjutan seetõttu, et mul pole aimugi, kas või millal me jälle raadios kuuleme. Hoidke teie oma keha ja vaimu paremini!“ lisas ta, soovides raskel ajal privaatsust.

Vikerraadio saatejuht Märt Treier on karjääri jooksul töötanud ka Klassikaraadio, Sõnumilehes, TV3s uudistereporterina ja ERRi raadiouudiste juhina.

ERRi Menu portaal vahendas paar aastat tagasi, et Treier ärkab „Vikerhommikuteks“ üles juba kella kahe ajal öösel. „Kell 3 olen raadios, valvur magab sel ajal vahel,“ sõnas ta toona ja ütles, et kell pool 4 loeb ta juba ajalehed läbi. „Kui sa tahad inimesele midagi refereerida, siis pead ise enam-vähem teadma, mis seal on,“ ütles Treier, rõhutades, et selleks kulub päris pikk aeg. „Ajalehed kipuvad nädalavahetustel oleme natukene paksemad kui muidu, isegi targemad.“