Haara endale! Koit Toome müüb oma väga erilist neljarattalist

Koit müüb uhket neljarattalist portaalis Auto24. See, kes soovib selle musta värvi Porsche auto endale soetada, peab välja käima 128 500 eurot.

Koidu Porsches tuksub 3,8-liitrine mootor, millel võimsust 350 kilovatti. Sportautol on linnasõiduks ka mugavam automaatkäigukast. Auto on toodud välismaalt ja registreeritud Eestis 2022. aasta lõpus.

Koit ise ei leia mahti pikemalt oma neljarattalisest iludusest kõnelda, kuid taskuhäälingus „Klapid pähe“ on ta selgitanud, miks otsustas loobuda oma eelmisest autost, Aston Martinist. Koit eelistab üksi sõites ennekõike ikkagi sportautosid.

„Kui ma hakkasin tegema saadet „Pöördes“, läks mul hammas jälle verele,“ rääkis Koit taskuhäälingus „Klapid pähe“, miks ta naasis Porsche juurde. „Aston Martin on selles mõttes ülikihvt, mugav ja stiilne, V12 mootori hääl on ka nii kihvt, aga ta ei ole ikkagi sportauto, vaid pigem nagu selline S-klassi kupee. Ta on pigem ikkagi luksusauto, selline naisega teatrisse minemise auto.“