Tanel Padar kinnitab lahkuminekut: kas rokkar viskab krüptilise postitusega kive Laureni kapsaaeda?

Kuigi Lauren oli see, kes lahkumineku avalikuks tegi, siis viimased nädal aega on olnud Tanel see, kes on teinud sotsiaalmeedias vihjeid sellele, mis nende eraelus toimub. Mõned päevad tagasi eksponeeris rokkar seda, kuidas ta tütardega aega veedab. „Nad võtavad, mind täpselt sellisena nagu ma olen,“ teatas Tanel Instagrami postituses, kus olid kujutatud tegevused tema laste Luna ja Lindaga.