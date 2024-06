Kuidas mõjutas monarhi sünnipäevaparaadil osalemine haiget printsess Kate’i? Ekspert: taastumine võtab aega

Eksperdi sõnul on printsess Kate’il justkui luigelik omadus libiseda pealtnäha rahulikult mööda vett, samas kui vee all rabelevad ta jalad meeleheitlikult. „Ma võin ainult ette kujutada, kui suur hulk ettevalmistusi, aega, vaeva ja energiat kulus laupäevasele esinemisele. Ta seisis pikka aega jalgadel,“ jätkas ta. „Ühel hetkel pakuti printsessil paraadi jälgides, mille ta tänulikult vastu võttis.“

Hoolimata terviseprobleemidest nägi Kate Nicholli sõnul printsess „võrratu“ välja. „Kui ei teaks, et ta läbib vähiravi, ei oleks seda kunagi arvanud. Ta teadis, et sellisel päeval on kogu maailma pilgud suunatud temale ja see tekitas temas kindlasti suurt pinget,“ ütles ekspert. „Võime ette kujutada, et tal oli pärast seda tseremooniat väljateenitud puhkus. Tõenäoliselt ei näe me teda avalikkuse ees veel mõnda aega, kuna taastumine võtab aega.“