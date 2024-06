KLÕPS | „Koolis sai käidud.“ Franz Malmsten lõpetas ülikooli ja sai kätte diplomi

Franz Malmsten asus 2020. aastal õppima Tallinna ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis ehk BFM-is. Lavakooli asemel otsustas ta režissööriks õppida ja rääkis oma valikust lähemalt 2022. aastal Kroonikale antud intervjuus.

„Praegu olen valinud režissööriõpingud Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis (BFM) ja tahan sellega lõpuni minna. Aga kindlasti tahan arendada endas ka veel näitlemise suunda, õppida selles vallas juurde, proovida erinevaid rollile lähenemise meetodeid. Nii et ikka on kõik tulnud minuni mu enda sisemisest armastusest asja vastu. Samamoodi ei ole mulle kunagi öeldud peres mingite asjade peale „jah“ ega „ei“. Mulle on jäetud vabadus valida ja olen väga tänulik selle eest,“ rääkis Franz toona.

„Väga pikalt olin lavakasse astumises kindel. Aga viimasel aastal pärast VHK lõppu – lavakas oli siis vaheaasta, kui ei võetud uut kursust sisse – hakkas minus diskussioon tekkima. Et äkki see on hoopis BFM, kuhu edasi minna? Ma ju läksin algselt siiski lavaka katsetele, sain ka esimesest voorust edasi, kuid jätsin siis pooleli. Esimese vooruni olid katsete ajad lavakas ja BFMis eraldi, aga teise vooru ajal hakkasid need kattuma. Pidin valima. Ja see toimus kuidagi päevapealt – et ma tegelikult tahan praegu BFMi rohkem,“ lausus Franz veel.

Nüüd on tema õpingud BFMis läbi saanud ja Franz on kätte saanud lõpudiplomi. „Koolis sai käidud,“ kirjutas ta Instagramis oma postituse juurde, kus näitas, et on kätte saanud rakenduskõrghariduse diplomi.

Oma postituse juurde lisas ta mitmeid fotosid. Ühel neist poseerib koos vanemate Harriet Toompere ja Mait Malmsteni ning teiste lähedastega, järgmisele fotole on jäänud hiiglaslik kogus McDonald’si friikartuleid ja burgereid. Samuti on ta postituse juurde valinud mitmeid toredaid hetki, mida koos sõpradega veedab. Franzu postituse kommentaarium täitus kiirelt palavate õnnesoovidega.