„Mul pole kuhugi mujale minna.“ Helena ja Mikko Koivu peretülis on ilmnenud tülikaid asjaolusid

Endise jäähokimängija Mikko Koivu ja tema eksabikaasa Helena Koivu vaheline pingeline olukord Turus mereäärsel kinnistul on viimasel ajal sotsiaalmeedias tähelepanu keskpunktis. Alates maikuust on Helena elanud kinnistul, millest pool kuulub talle ja pool ta eksabikaasale Mikko Koivule. Kuigi nad on seal lastega aega veetnud, on suhted Helena suhted ning Mikko ja tema uue partneri Nataliega kiiresti halvenenud.

Helena avaldas oma jälgijatele 27. juunil filmitud ingliskeelses videos, et Mikko keeldub talle peamaja juurde viiva värava koodi andmast. „Olen ka öelnud, et ta peaks mulle andma värava koodi näiteks tulekahju puhuks, et mul oleks võimalik tuletõrjujatele värav avada,“ selgitab Helena. Mikko aga keeldub koodi andmast, selle tõttu on Helena sunnitud ka pesu pesema käsitsi, sest pesumasin on vaid peamajas.