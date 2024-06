„Võib-olla tasub ka oma liikumisharjumused üle vaadata.“ EuroPark kommenteerib Pärnu uuenenud parkimiskorraldust ja valeinfot andvat reklaambännerit

Tegevjuht Karol Kovanen kommenteerib piltidel olevat EuroParki reklaami, mis väidab, et neil on ranna soodsaim parkla. Päevahind on EuroParki parklas 25 eurot, samal ajal asub aga teisel pool teed Snabbi parkla, mis on rannale veelgi lähemal ja mille päevahind parkimise eest on kõigest 14.99 eurot. Snabbi parkla turundustiim ei hoidnud end tagasi ning märkis enda reklaamile: „Said üle? Tule üle tee. Päriselt soodsaim!“