Väheteada seik: Karol Kuntsel elas vahepeal Saksamaal

Talle meenus ka üks naljakas lugu. „Kui olin kuu aega Saksamaal olnud, sõnas üks õpetaja, et seal, kus sa elad, on väga külm. Vastasin, et on jaa, on küll. Selle peale õpetaja jätkas, et teil on seal jääkarud. Mina imestasin ja vastasin, et jääkaru meil küll ei ole. Ta arvas, et olen Islandilt. Sõnad Estland ja Island on saksa keeles sarnased.“