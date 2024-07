Joviaalne Mallukas tegi Katrin Lusti oma sotsiaalmeediakontol maha: ega rase naine ole püha lehm. Lust pöördub kohtusse: sellest inimesest õhkub nii palju kurjust

Eile lahvatas sotsiaalmeedias sõnasõda suunamudija Kristina Pärtelpoja ja „Kuuuurija“ saatejuhi Katrin Lusti vahel. Kui algul tundus, et tüli hakkab vaikselt raugema, siis teisipäeva hilisõhtul aktiveerus joviaalses seisundis Mallukas, kes rääkis Lusti taga oma tuhandete jälgijate ees. „Ega rase naine ole püha lehm, et võib endale lubada kõike öelda ja teiste kallal võtta,“ räägib kainenenud Mallukas kolmapäeval. Katrin Lust kommenteerib Kroonikale, et pöördub kohtusse. „Minu advokaat võtab kindlasti temaga varsti ühendust,“ sõnab Lust.