Birgit Sarrap meenutab ootamatut kohtumist fänniga: naisterahvas tahtis joogi välja teha

„Aktiivseid fänne, kes e-kirju saadavad, on mul palju. Loen kirjad läbi, kuid alati ei jõua kõigile vastata. Et fänn ootab lauljalt enamat, kui laulja pakkuda saab, on arusaadav, kuid enamik fänne siiski adub, et ma ei ole vallaline, vaid abielus naine ning kahe lapse ema ega suuda anda rohkem, kui mul anda on,“ kõneles ta.