Rahandusminister Mart Võrklaev oma igivana sõiduki müüki panemisest: automaks tekitas kindlasti mõttekoha

„Maanteemuhu ostsin keskkoolis. Mingil ajal ma korrastasin ja värvisin ka seda, aga siis jäi see seisma,“ meenutas minister. „Otsustasin nüüd, et seismine autodele liiga palju kasu ei too. Targem on anda see edasi kellelegi, kes auto uuesti väärtuslikult üles ehitab. Mul on tunne, et mul ei ole lähiajal sellist aega ja ressurssi. Ja kui see auto lihtsalt seisab, siis ühel hetkel saab ta lihtsalt otsa,“ viitas ta sellele, et liiga kaua seistes ei pruugi auto enam tööle hakatagi.