Annab hoopis teistele. Ellen Kilgas tegi oma sünnipäeva puhul ülla kingi

Ellen lausub, et Eestis järjest suurenev vähihaigete arv, vajadus käegakatsutava abi järele ja see, et ka tema kaotas oma isa sellele halastamatule haigusele, paneb teda aina enam mõtlema, kui tähtis on aeg. Aeg kalli inimesega, kes peab oma võitlust ja kelle kõrval peavad lähedased tugevaks jääma.