Silvia Ilves plaanib Türgis läbi teha iluprotseduuri: sellest tuleb elumuutev reis!

Silvia käis hiljuti Kroonika saates „Kas tunned mind?“, kus avaldas, et saab sel sügisel maha suuremat sorti projektiga. „Mul on sügisel raamat tulekul. Olen ärevil ja põnevil ning kujutan ette, et sügis tuleb minu kui artisti ja muusiku jaoks väga oluline. Ma unistan sellest, et kui raamat ilmub, tulevad raamatuga seotud kontsertvestlusõhtud,“ räägib Silvia, uskudes, et need on kindlasti väga huviäratavad.