KLÕPSUD | Narvas võtetel: lauljatar Alika ja tema uus filmitegijast kallim Raul Esko on ka tööpostil lahutamatud

Mai alguses kirjutas Kroonika, et Alikal on tekkinud uus silmarõõm, üks Esko vendadest, kellega klubis õrnusi jagati. Nüüdseks on teada, et Alikaga veedab aega filmimees Raul Esko. Alika ise on jäänud juhtumit kommenteerides tagasihoidlikuks. „Mul on lihtsalt väga hea meel, et mind ümbritsevad nii andekad inimesed ja nii head sõbrad. Ma tunnen, et ma olen praegusel hetkel endaga õiges kohas,“ rääkis Alika Kroonikale mai lõpus, kui toimusid Kroonika meelelahutusauhinnad.